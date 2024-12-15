Netanyahu'dan Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam ettiklerini savunarak, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece bu konuyu görüştüğünü belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler, Suriye'deki gelişmeler, İran ve Hizbullah ile çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ORTADOĞU'NUN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRDİK"

"Orta Doğu'nun yüzünü değiştirdiklerini" ifade eden Netanyahu, "Suriye, Lübnan, Gazze ve İran'ın bir yıl öncekiyle aynı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ve vekillerinin hala zorluk oluşturduğunu" ve Suriye ile çatışmaya girmek konusunda istekli olmadıklarını iddia ederek, Suriye'ye yönelik politikayı sahadaki gerçeklere göre belirleyeceklerini kaydetti.​​​​​​​ REKLAM Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam edeceklerini de ileri sürdü.