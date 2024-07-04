Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu, İsrail heyetini esir takası müzakerelerine göndermeye karar verdi | Dış Haberler

        Netanyahu, İsrail heyetini esir takası müzakerelerine göndermeye karar verdi

        Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bir sonraki esir takası müzakerelerine heyet göndermeyi kabul ettiğini söyledi. Öte yandan söz konusu müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığı bildirildi.

        Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın esir takasına ilişkin ilettiği yanıt hakkında İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

        Söz konusu yetkili, Netanyahu'nun bir sonraki esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet göndermeyi kabul ettiğini belirtti.

        Haberde, Netanyahu'nun müzakere heyetiyle yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceği" mesajını verdiği aktarıldı.

        Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.

        İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

        Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hamas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün