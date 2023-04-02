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Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ertelediğini duyurmasına rağmen hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

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  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    GÖSTERİLERE 450 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

    Protestoları organize eden gruplardan “Şemsiye Hareketi”, yaptığı yazılı açıklamada, “demokrasiyi savunmak için İsrail'in dört bir yanında düzenlenen gösterilerin 13. haftasında, Tel Aviv'de 230 bin, ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini” duyurdu.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak “protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu” ifade eden Şemsiye Hareketi, “İsrail'in, demokratik bir devlet olduğunu garanti edene kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Gösterilerin yapıldığı alana, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı dev pankartlar asıldı.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin İsrail bayrağı ile ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Tel Aviv’deki göstericilerden bir grup, kentin merkezi Ayalon Otoyolu'nu kapatırken, İsrail polisi protestocuları dağıtmak için atlı birlikler ve tazyikli su kullandı.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    İsrail basını, göstericilere müdahale eden polisin 19 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

     

     
  • Netanyahu'nun tartışmalı reformu erteleme kararına rağmen İsrail'in dört bir yanında protestolar sürüyor!

    Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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