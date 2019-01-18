Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ev sahipliğinde açılan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda Netaş da yerini aldı. 5G Vadisi’ne kurulan Netaş Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu ION, öğrencilere, akademisyenlere, start-up’lara, farklı ölçekteki kurum ve kuruluşlara IoT projelerini ücretsiz geliştirebilme imkanı sunacak.

Verilen bilgiye göre IoT projelerini Netaş ION Platformu üzerinde geliştirmek isteyen proje sahiplerinin BTK’ya başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabilecek.

‘PAZAR 2025’TE 11 TRİLYONA DOLARA ULAŞACAK’

Yerli 5G ve ötesi teknolojiler üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “5G Vadisi’nde, öğrencilerden, start-up'lara, her ölçekten kamu ve özel sektör kuruluşlarına, akademisyenlere kadar herkese IoT platformumuzu kullanıma açtık. Böylece IoT proje sahipleri, Netaş’ın ION Platformu üzerinde ürünlerini ücretsiz olarak geliştirebilecek" dedi.

Mutlu, "Amacımız, 5G ile hayatın her noktasına daha fazla entegre olacak olan IoT’nin 2025 yılına kadar yaratacağı tahmin edilen 11 trilyon dolarlık pazardan Türkiye’nin alacağı payın artırmasına destek olmak” diye konuştu.