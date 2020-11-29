Netaş’ta mektuplu veda

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Türkiye’de yerli Ar-Ge hamlesini 47 yıl önce başlatan, bugün ülkenin ve yakın coğrafyanın öncü teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Netaş’ta görev değişimi yaşanıyor.

53 yıllık Netaş tarihinin 40 yılında önemli başarılarla imza atan, son 16 yılında da CEO’luk görevi üstlenen C. Müjdat Altay, 31 Aralık itibarıyla Netaş CEO’luk görevini devrediyor.

C. Müjdat Altay, 2400’ü aşkın çalışma arkadaşı ile paylaştığı mesajında şunları söyledi: “Ben her zaman insanın çalışmayı seçtiği yerin onun hayallerini gerçekleştireceği bir platform olduğuna inanırım. İşte benim için 1981 yılında kapısından içeri girdiğim Netaş, böylesine bir platform oldu. O günlerde Türkiye’nin tek özel ArGe’sine sahip olan Netaş’a büyük bir hevesle adımımı attığımda, ArGe’deki 10 genç mühendisten biri olarak işe başladım. Hepimiz çok heyecanlıydık, büyük hayallerimiz vardı. Ortak hayalimiz ise, yerli teknolojiler yaratmak ve ülkemize hizmet etmekti. Müthiş bir hevesle kolları sıvadık, Türkiye’nin ilk yerli PABX’ini tasarladık, daha sonra da bu tasarımdan yola çıkarak kırsal alanlara telefon hizmeti götüren ELİF santrallerini hayata geçirdik. Türkiye’nin en iyi mühendislerinden oluşan ekibimiz gün geçtikçe büyüyor, 10 kişi başladığımız maceramız 180 kişiye uzanıyordu... İşte bu ekiple beraber, dijital teknolojilerle tasarladığımız kırsal santralimiz Dicle ile iletişim altyapısının dijital dönüşümünde ülkemizin Avrupa’da ikinci sıraya yükselmesine katkı sağladık. Müthiş bir ekibimiz vardı. Hep birlikte o dönem teknoloji transferinin yönünü değiştirdik."

1992'DE İLK YAZILIM İHRACATI

"Geliştirdiğimiz kırsal santral teknolojisini Türkî Cumhuriyetlere ihraç ettik. Netaş’ın ihracat yaptığı ülkelerin sayısını 30’a çıkardık. Bunlarla da kalmadık, Türkiye’nin ilk yazılım ihracatını 1992 yılında gerçekleştirdik. Bütün bu başarılar sonucunda, ArGe mühendis sayımız 680’e ulaştı. Artık Netaş’ın kapısından çıkan ürünlerin yüzde 68 yerlilik oranına erişmiş olmasının gururunu yaşıyorduk. 16 yıl gibi kısa bir sürede çok değerli işler yapmış, bunları da cesaret, azim ve tutkulu bir çalışma ile ülkemiz adına gerçekleştirmiştik. 2004 yılında, çok gurur verici bir görev üstlenerek Netaş Genel Müdürü olduğumda, ana odağıma her zaman olduğu gibi Ar-Ge’yi koydum. 2007 yılında, Nortel’in Netaş ArGe’sine duyduğu güvenle ve yeni teşvik yasasının desteğiyle “VoIP ve Çoğul Ortam Servisleri” Mükemmeliyet Merkezi’ni açtık. İki yıl gibi kısa bir sürede 1000 mühendise istihdam sağlayan bu merkez ile Türkiye, bu konudaki bilgi birikimi ile dünyadaki beş ülkeden biri oldu. Bu merkez sayesinde 2009 yılında Netaş olarak Türkiye’nin yazılım ihracatının yüzde 28‘ini gerçekleştirdik. Artık yazılım ihracatında amiral gemisi konumundaydık."

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Netaş’ın CEO’luk koltuğuna, şu anda Türk Telekom’un iştiraki İnnova’nın CEO’su olan Ali Emir Eren geçecek