İlk Türkçe arayüzlü yerli sunucu tanıtıldı 0:00 / 0:00

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Yerli Ar-Ge ve teknoloji şirketi Netaş, ana hissedarı ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2022) gerçekleştirildi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı.

“ZTE’YE KOYDUĞUMUZ ŞARTLARDAN BİRİYDİ…”

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2016 yılında Netaş’ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE’ye koyduğumuz şartlardan biri; Netaş’ın bir Türk firması olarak kalması ve Netaş’ın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Bugün burada, yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. Global firmalar ile yerli firmalarımızın iş birliğini önemsiyoruz. 5G ve ötesi vizyonumuzda; yerlilik en yüksek oranda olacak. ZTE ve Netaş’ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz” dedi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise “Sunucu tarafında yerliliği sağlıyor olmamız çok önemli. Gelecekteki ihtiyaçlara yönelik şekillenebilecek bir sunucu ihtiyacını tanımlayabiliyor olmamızın sektörümüz açısından çok büyük bir katma değer olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE KİLİT PAZAR”

ZTE’nin küresel pazardaki 5G dahil yenilikçi telekomünikasyon teknolojilerindeki rolüne dikkat çeken ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ise şunları söyledi:

“Yenilikçi teknolojilere gösterdiği hızlı uyum ile Türkiye çok kilit bir pazar. Netaş ise yerelde ve yakın coğrafyadaki telekomünikasyon teknolojilerindeki derin deneyimi ile bizim için çok kıymetli. Bu nedenle; Türkiye ve Türkiye’nin yakın coğrafyasının dijital geleceğine Netaş ile ilham olmak istiyoruz.”

“MADE IN TURKEY ETİKETİ İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Netaş ile Türkiye telekomünikasyon pazarında ağırlık verdikleri yerlileştirme çalışmalarına dikkat çeken Peng, şunları kaydetti:

“Baz istasyonu, son kullanıcı ürünleri (modemler), sabit internet çözümleri FTTx ve yerli sunucu olmak üzere son iki yılda yerli malı sertifikası alan ürün sayımız beşi buldu. Yerlileştirme kapsamında en önemli adımı ise yerli sunucu ile attık ve performansı ile dünya rekoru kıran ZTE’nin sunucusunu Türkiye’de ilk kez yerlileştirdik. Farklı ürün çeşitlerinin ‘Made in Turkey’ etiketi ile yerlileştirilmesi yoluyla Netaş’ın Türkiye’nin milli sermayesinin yurt içinde kalmasına sağladığı destek artacak. Sonraki adımda hedefimiz ise söz konusu ürünleri, ZTE’nin geniş uluslararası ağında yer alan ve Netaş’ın bilinirliğinin güçlü olduğu diğer ülkelere ihraç etmek.”

“YERLİ ÜRÜN SERTİFİKASI OLAN ÜRÜN SAYISI BEŞE ÇIKTI”

Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü de ZTE ile birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Operatörlerin omurga şebekelerinde yer almaya başladık, 5G testlerine devam ediyoruz. Dünyada ticari olarak kurulan ilk 120 kanal optik iletim (DWDM) sistemlerinden birisini Türkiye’de kurduk. Bu sayede 2028 yılına kadar, yılda yüzde 11.30 büyüme ile 19 milyar dolar pazar hacmine ulaşması beklenen DWDM sistemleri konusunda küresel bir öncü olduk. Türkiye’nin en büyük IPTV altyapı dönüşümünü ZTE ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük sabit şebekesini sanallaştırırken, mobil şebeke sanallaştırma işine de başlıyoruz. 2021 yılı sonu itibarıyla son kullanıcı cihazları pazarında açık ara lider olduk, Türkiye’yi WiFi6 ile tanıştırdık, şimdi yerlileştiriyoruz.”

Sunucu ve depolama pazarının Türkiye’deki büyüklüğünün 450 milyon dolara yakın olduğuna dikkat çeken Elönü, “Yerli ürün sertifikası sayımız; sunucu, modem-VDSL HGW, yeni nesil baz istasyonu, modem-WiFi6 ve fiber optik sabit internet çözümleri FTTX sistemleri ile beşe çıktı. Yerlileştirme çalışmalarımızda hep en yüksek performanslı ve kapasiteli ürünlere odaklandık. Bu nedenle en güncel rapor olan SPEC CPU (2017) performans testlerinde dünya rekoru kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de yerlileştirdik. Sunucu yönetim modülünün arayüzü tamamen Türkçe ve kullanıcı dostu. Bu özelliğe sahip Türkiye’de üretilen tek sunucu olma özelliği taşıyor.” dedi.

“KRİTİK SEKTÖRLERİN OMURGASI OLACAK”

Elönü, “Yerlileştirdiğimiz bu sunucu, ülkemiz için çok kritik sektörler olan telekom, finans, ulaşım ve savunma alanı için güçlü ve yerli bir omurga sağlayacak. Netaş sunucusu, ülkemizde milli ve yerli teknolojilerle çalışmaları süren yerli otomobil, milli muharip uçak gibi sistemlerin kesintisizlik prensibi ile işlem gücünü sağlayabilir, kolayca entegre edilebilir, kesintiye uğramadan yüksek kapasite ile çalışabilir. Hatta ileride cihazların içine gömülecek şekilde tasarım ve konfigürasyon yapılabilir.”