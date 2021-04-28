Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Fatma izleyiciyle buluştu. Netflix'in psikolojik, gerilim kategorisinde yayına başlayan Fatma dizisinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Yapımcılığını Başak Abacıgil'in üstlendiği ve bir kadın hikayesi olan Fatma dizisi araştırılıyor. Netflix Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları kim?

NETFLİX FATMA DİZİSİ KONUSU NE?

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder. Bayram, Fatma’dan riskli bir teslimat yapmasını ister. Bayram'ın sekreteri bildiklerini polise anlatır. Fatma, erkekler dünyasında ayakta kalmak için çaba harcar.

Fatma, içine çekildiği karanlık dünyada Bayram’ın istediği işi yapmalıdır. Ancak bu iş Fatma’nın geçmişten getirdiği bir travmasının canlanmasına yol açacaktır. Hem suç delillerini hem de Fatma'yı yok etmeye kararlı olan Yusuf silahın yerini söylemesi için Fatma’ya baskı yapar. Bu sırada Zafer’le ilgili gerçeği itiraf eder.

Polislerin izini sürdüğünden habersiz olan Fatma, köye dönmek ve yaşadıklarının hesabını sormak ister. Fatma, Argahlardan oğlunun hesabını sormak ister. Fatma ve Emine ilk kez gerçekler hakkında konuşurlar. Ancak gerçek, beklenenden daha sert bir şekilde gün yüzüne çıkar.

NETFLİX FATMA DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz

Uğur Yücel - Yazar

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Emine/Mine

Olgun Toker - Sidar

Gülçin Kültür Şahin - Kadriye

Deniz Hamzaoğlu - İsmail

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf

Konuk oyuncular

Şehsuvar Aktaş

Sabahattin Yakut

Burhan Öçal - Ekber

Kubilay Tuncer - Şevket

Melis Sezen

Didem İnselel

Servet Pandur - Arzu Ağden

Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden

Ümmü Putgül - Kasiyer

Umut Kurt - Serdar

Ecem Uzun - Su

Mesut Özkeçeci

Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu Oğuz