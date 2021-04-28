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Netflix Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları kim?

Dünyaca ünlü dijital yayın platformlarından Netflix'in yeni Türk dizisi Fatma, yayına girdiği günden beri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Senaryosunu Özgür Önürme'nin kaleme aldığı Fatma dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Peki, Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları kim? İşte Netflix Fatma dizisine dair merak edilenler...

Netflix Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları kim?

Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Fatma izleyiciyle buluştu. Netflix'in psikolojik, gerilim kategorisinde yayına başlayan Fatma dizisinin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Yapımcılığını Başak Abacıgil'in üstlendiği ve bir kadın hikayesi olan Fatma dizisi araştırılıyor. Netflix Fatma dizisi konusu ne? Fatma dizisi oyuncuları kim?

NETFLİX FATMA DİZİSİ KONUSU NE?

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder. Bayram, Fatma’dan riskli bir teslimat yapmasını ister. Bayram'ın sekreteri bildiklerini polise anlatır. Fatma, erkekler dünyasında ayakta kalmak için çaba harcar.

Fatma, içine çekildiği karanlık dünyada Bayram’ın istediği işi yapmalıdır. Ancak bu iş Fatma’nın geçmişten getirdiği bir travmasının canlanmasına yol açacaktır. Hem suç delillerini hem de Fatma'yı yok etmeye kararlı olan Yusuf silahın yerini söylemesi için Fatma’ya baskı yapar. Bu sırada Zafer’le ilgili gerçeği itiraf eder.

Polislerin izini sürdüğünden habersiz olan Fatma, köye dönmek ve yaşadıklarının hesabını sormak ister. Fatma, Argahlardan oğlunun hesabını sormak ister. Fatma ve Emine ilk kez gerçekler hakkında konuşurlar. Ancak gerçek, beklenenden daha sert bir şekilde gün yüzüne çıkar.

NETFLİX FATMA DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz
Uğur Yücel - Yazar
Mehmet Yılmaz Ak - Bayram
Hazal Türesan - Emine/Mine
Olgun Toker - Sidar
Gülçin Kültür Şahin - Kadriye
Deniz Hamzaoğlu - İsmail
Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf
Konuk oyuncular
Şehsuvar Aktaş
Sabahattin Yakut
Burhan Öçal - Ekber
Kubilay Tuncer - Şevket
Melis Sezen
Didem İnselel
Servet Pandur - Arzu Ağden
Yağız Can Konyalı - Berkan Ağden
Ümmü Putgül - Kasiyer
Umut Kurt - Serdar
Ecem Uzun - Su
Mesut Özkeçeci
Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu Oğuz

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