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        Haberler BBC Diğer Netflix, Hollywood grevlerine rağmen yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu

        Netflix, Hollywood grevlerine rağmen yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu

        Netflix, Hollywood'da bir süredir devam eden ve yapay zeka teknolojilerini ilgilendiren grevlerin arasında yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu.

        Giriş: 28.07.2023 - 14:46
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        Netflix, Hollywood grevlerine rağmen yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu
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        Netflix, Hollywood'da bir süredir devam eden ve yapay zeka teknolojilerini hedef alan grevler devam ederken, yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu.

        Duyuru, 43 yıl sonra ilk kez greve giderek Amerikan film ve televizyon sektörünü durma noktasına getiren, yapay zeka konusunda tereddütleri olan sendika üyeleri tarafından öfkeyle karşılandı.

        Birkaç haftadır süren grevler, Oyuncular Sendikası'nın (SAG-AFTRA) üyelerini yapay zekaya karşı daha iyi koruyacak bir anlaşmaya varamamasının ardından başladı.

        Sendika, "Yapay zekanın yaratıcı meslekler için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu" uyarısında bulundu.

        Netflix, yeni yapay zeka uzmanına yıllık 900 bin dolar maaş ödemeyi teklif ediyor.

        Pozisyon, izleyicilerin yeni program seçmesine yardımcı olan, Netflix algoritmasını yöneten Makine Öğrenimi Platformu ekibinde yer alacak.

        Netflix'in sitesinde makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) konusunda deneyimli birkaç kişi daha arandığı belirtiliyor.

        İş ilanlarına bakıldığında bu kişilerin Netflix'in yatırım yapmayı seçtiği içerikler konusunda tavsiyede bulunup bulunmayacağı anlaşılmıyor.

        Benzer bir başka ilanda işe alınan kişinin, "Kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edeceği" ve nihayetinde yatırım kararlarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

        Buna göre finansman ihtiyaçlarını değerlendirmek için yapay zekanın kullanılması sağlanacak.

        SAG-AFTRA sendikası algoritmaların çok fazla güce sahip olduğu endişesini dile getiriyor.

        Time dergisine konuşan sendika üyesi ve Amerikalı oyuncu Fran Drescher, herhangi bir film veya televizyon programının tek başına başarısının artık televizyon yayınının baskın olduğu zamana göre çok daha az öneme sahip olduğunu söylüyor.

        "Algoritmalar, yeni abone sayısının duraksamaya başlamasından önce bir sezonun kaç bölüm olması gerektiğini ve bir dizinin kaç sezon olması gerektiğini belirliyor" diyen Drescher şöyle devam ediyor:

        "Bu, sezon başına bölüm sayısını 6 ile 10 arasına, sezon sayısını ise 3 veya 4'e düşürüyor. Bununla yaşayamazsınız.

        "Bize dayatılan ve sayısız sorun yaratan bir iş modeli tarafından sistematik olarak geçim kaynağımızdan mahrum bırakılıyoruz."

        Yazarlar derneği WGA ise yazma sürecinde AI kullanımını denetleyen ve kaynak olarak kullanılmasını engelleyen yeni bir sistem öneriyor.

        Netflix, yeni iş ilanları hakkında yorum yapmayı reddetti ancak daha önce yapay zekanın yaratıcı sürecin yerini almayacağını söyledi.

        Netflix, "En iyi hikayeler gerçek ve insanların kendi deneyimlerinden gelenler" ifadelerini kullandı.

        İş ilanı aynı zamanda sağlık sigortasından yararlanmaya hak kazanmak için gerekli olan 26 bin 470 dolar taban ücrete ulaşamayan bazı oyuncular tarafından da eleştirildi.

        900 bin dolarlık maaşın toplamda 35 oyuncu ve ailelerinin sağlık sigortasına erişimlerini karşılayabileceği belirtildi.

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