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        Haberler Televizyon Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Netflix Terzi dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix Terzi 3. sezon olacak mı?

        Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli yapımlarından Terzi, geçtiğimiz günlerde 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenler arama motorlarında: "Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 17:36
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        Netflix'te ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan yeni Türk dizisi Terzi, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasıyla gündeme 3. sezon geldi. Peki, Netflix Terzi 3. sezon olacak mı? Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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        TERZİ 3. SEZON OLACAK MI?

        İlk sezonla birlikte geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Terzi dizisi geçtiğimiz gün 2. sezon bölümlerini yayınladı. Terzi'nin 3. sezonun olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

        Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ülkenin en ünlü terzilerinden biri olan Peyami, en iyi dostu Dimitri'nin müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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        TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağatay Ulusoy - Peyami

        Şifanur Gül - Esvet

        Olgun Şimşek - Mustafa

        Salih Bademci - Dimitri

        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Evrim Alasya - Kiraz

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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