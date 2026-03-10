Canlı
        Nevra Serezli'den Hande Erçel'e: Bakmaya doyamıyorum - Magazin haberleri

        Nevra Serezli'den Hande Erçel'e: Bakmaya doyamıyorum

        Nevra Serezli, sosyal medyada zaman zaman oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e destek verdi

        Giriş: 10.03.2026 - 00:18
        "Bakmaya doyamıyorum"

        Usta oyuncu Nevra Serezli, meslektaşı Hande Erçel hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Serezli, özellikle sosyal medyada eleştirilen Erçel'in oyunculuğuna destek verdi.

        Erçel'e yönelik eleştirilerin abartıldığını dile getiren oyuncu, Hande Erçel'in performansını başarılı bulduğunu ifade etti.

        "ÇOK BEĞENİYORUM"

        Selen Görgüzel’in YouTube programına konuşan Serezli, "Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor. Hep ‘Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı’ falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel... Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar, komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok."

        #Nevra Serezli
        #Hande Erçel
