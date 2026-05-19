Nevra Serezli: Her zaman tutumlu oldum

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Nevra Serezli, katıldığı bir programda kariyerinden çocukluk yıllarına, özel hayatından maddi birikim alışkanlıklarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

2003–2012 yılları arasında televizyonda yayınlanan ve son dönemde sinema uyarlamaları yapılan 'Sihirli Annem' dizisinde 'Dudu Peri' karakterine hayat veren Serezli, senaryoyu ilk okuduğunda projeye mesafeli yaklaştığını belirtti.

"5-6 BÖLÜM SONRA YAYINDAN KALKAR DİYORDUM"

Meslek hayatı boyunca öngörülerine çok güvendiğini ifade eden usta oyuncu, "Kendimle övünürüm; öngörüm çok kuvvetlidir. Bir metni okuduğumda bu işin tutup tutmayacağını bilirim ama bir tek orada yanıldım. Bana teklif geldiği zaman biraz burun kıvırdım. 'Ay, çok basit bir şey, çok çocuk işi' dedim. Eşim Metin Serezli çok ısrar etti, 'Ne güzel eğlenirsin işte' dedi. Ben de 'Nasılsa çok gitmez bu iş' diye düşünerek kabul ettim. Projenin tutmayacağından o kadar emindim ki, 5-6 bölüm sonra yayından kalkar diyordum. Hâlâ ekmeğini yiyorum" dedi.

"ŞAHANE ZÜĞÜRTLER' DURUMUNU YAŞIYORDUK"

Babasının oyunculuk kariyerinde kendisini her zaman desteklediğini dile getiren Serezli, Bebek'te bir yalıda geçen çocukluk yıllarında maddi olarak zorlandıklarını şu sözlerle ifade etti: Aile efradından kalma bir yalı. Her katında aileden biri. Bebek'te denize sıfır bir yalı... Çocukluğumda oradan denize girerdim. Ama yalıyı çekip çevirecek, geçinecek para yoktu. Babam zor kazanıyordu. Buna rağmen hem kardeşimi hem de beni kolejde okuttu. Tam anlamıyla 'Şahane Züğürtler' durumunu yaşıyorduk; duvarlarda antikalar asılıydı, onları satmıyorduk ama maddi olarak da ciddi şekilde zorlanıyorduk. Bütün bunları kolej yıllarında yaşadım.

"HİÇBİR ZAMAN DELİLER GİBİ PARA SARF ETMEDİM"

'Saba Tümer'e konuk olan Serezli, hayatı boyunca hep tutumlu biri olduğunu belirtti. Oyuncu, "Sonradan paraya kavuşunca çoğu insanda bunu abartma, savurganlık yapma ve her şeyi satın alma hırsı olur. Bende hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmadı; her zaman tutumlu oldum. Hep ileriyi düşünürüm. 'Ya parasız kalırsam, ya hastalanırsam' korkusuyla o yastık altı param hep vardır. Çok kazandığım yıllar da oldu ama hiçbir zaman deliler gibi para sarf etmedim" açıklamasını yaptı.