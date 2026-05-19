Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nevra Serezli: Her zaman tutumlu oldum - Magazin haberleri

        Nevra Serezli: Her zaman tutumlu oldum

        Nevra Serezli, Bebek'te denize sıfır bir aile yalısında büyümelerine rağmen maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Oyuncu, "O parasızlık dönemlerini yaşadığım için sonradan paraya kavuşunca hiçbir zaman har vurup harman savurmadım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her zaman tutumlu oldum"

        Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Nevra Serezli, katıldığı bir programda kariyerinden çocukluk yıllarına, özel hayatından maddi birikim alışkanlıklarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

        2003–2012 yılları arasında televizyonda yayınlanan ve son dönemde sinema uyarlamaları yapılan 'Sihirli Annem' dizisinde 'Dudu Peri' karakterine hayat veren Serezli, senaryoyu ilk okuduğunda projeye mesafeli yaklaştığını belirtti.

        REKLAM

        "5-6 BÖLÜM SONRA YAYINDAN KALKAR DİYORDUM"

        Meslek hayatı boyunca öngörülerine çok güvendiğini ifade eden usta oyuncu, "Kendimle övünürüm; öngörüm çok kuvvetlidir. Bir metni okuduğumda bu işin tutup tutmayacağını bilirim ama bir tek orada yanıldım. Bana teklif geldiği zaman biraz burun kıvırdım. 'Ay, çok basit bir şey, çok çocuk işi' dedim. Eşim Metin Serezli çok ısrar etti, 'Ne güzel eğlenirsin işte' dedi. Ben de 'Nasılsa çok gitmez bu iş' diye düşünerek kabul ettim. Projenin tutmayacağından o kadar emindim ki, 5-6 bölüm sonra yayından kalkar diyordum. Hâlâ ekmeğini yiyorum" dedi.

        "ŞAHANE ZÜĞÜRTLER' DURUMUNU YAŞIYORDUK"

        REKLAM

        Babasının oyunculuk kariyerinde kendisini her zaman desteklediğini dile getiren Serezli, Bebek'te bir yalıda geçen çocukluk yıllarında maddi olarak zorlandıklarını şu sözlerle ifade etti: Aile efradından kalma bir yalı. Her katında aileden biri. Bebek'te denize sıfır bir yalı... Çocukluğumda oradan denize girerdim. Ama yalıyı çekip çevirecek, geçinecek para yoktu. Babam zor kazanıyordu. Buna rağmen hem kardeşimi hem de beni kolejde okuttu. Tam anlamıyla 'Şahane Züğürtler' durumunu yaşıyorduk; duvarlarda antikalar asılıydı, onları satmıyorduk ama maddi olarak da ciddi şekilde zorlanıyorduk. Bütün bunları kolej yıllarında yaşadım.

        "HİÇBİR ZAMAN DELİLER GİBİ PARA SARF ETMEDİM"

        'Saba Tümer'e konuk olan Serezli, hayatı boyunca hep tutumlu biri olduğunu belirtti. Oyuncu, "Sonradan paraya kavuşunca çoğu insanda bunu abartma, savurganlık yapma ve her şeyi satın alma hırsı olur. Bende hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmadı; her zaman tutumlu oldum. Hep ileriyi düşünürüm. 'Ya parasız kalırsam, ya hastalanırsam' korkusuyla o yastık altı param hep vardır. Çok kazandığım yıllar da oldu ama hiçbir zaman deliler gibi para sarf etmedim" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında 3'ü Tuncay Sonel'in kullandığı 5 araç, Ankara'ya gönderildi

        TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

        #Nevra Serezli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı