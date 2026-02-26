NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Nevruz, gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksuna denk gelir ve doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve yeni başlangıçları temsil eder.

Bu bayram; başta Türkiye olmak üzere İran, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’daki birçok toplum tarafından kutlanır. Özellikle Türkiye, İran ve Azerbaycan’da resmi veya geleneksel bayram niteliğindedir.