Nevruz Bayramı 2026 tarihi: Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor?
Şubat ayının sonuna doğru yaklaşırken Nevruz Bayramı araştırmaları hız kazandı. Her yıl Mart ayında kutlanan Nevruz, Türk geleneğinde baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil ediyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde kutlanan bayramın tarihi merak ediliyor. Peki, 2026 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Nevruz Bayramı tarihi merak ediliyor. Her yıl Bahar ayının gelişini kutlamak amacıyla gerçekleşen Nevruz Bayramı’nda, ülkemizde geleneksel kutlamalar yapılıyor. Ükemiz dışında İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi birçok Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde de coşkuyla kutlanıyor. Gece ile gündünüz eşitlendiği ekinoksa denk gelen Nevruz Bayramının, bu yıl ne zaman kutlanacağı belli oldu. Bu kapsamda “2026 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor, ülkemizde yapılan gelenekler neler?” sorularının cevabı haberimizde...
NEVRUZ NE DEMEK?
Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen Nevruz, Yenigün anlamına geliyor. Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.
NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?
Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Nevruz, gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksuna denk gelir ve doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve yeni başlangıçları temsil eder.
Bu bayram; başta Türkiye olmak üzere İran, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’daki birçok toplum tarafından kutlanır. Özellikle Türkiye, İran ve Azerbaycan’da resmi veya geleneksel bayram niteliğindedir.
2026 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart günü kutlanıyor. Buna göre 2026 yılının Nevruz Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor.
NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ NELER?
Nevruz Bayramı gelenekleri, baharın gelişiyle birlikte yenilenmeyi, bereketi ve arınmayı simgeler. En yaygın geleneklerden biri ateş yakıp üzerinden atlamaktır; bu, kötülüklerden arınma ve yeni yıla temiz bir başlangıç yapma anlamı taşır.
Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede halk oyunları oynanır, şenlikler düzenlenir, özel yemekler hazırlanır ve aile ziyaretleri yapılır. Genel olarak Nevruz, birlik, umut ve doğanın yeniden canlanışını kutlayan köklü bir bahar bayramıdır.