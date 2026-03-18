Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Nevruz Bayramı ne zaman? 2026 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak, gelenekleri neler?

        Nevruz Bayramı ne zaman? 2026 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor?

        Mart ayının son haftasına yaklaşılırken Nevruz Bayramı tarihi merak ediliyor. Her yıl Mart ayında kutlanan Nevruz, Türk kültüründe baharın gelişi ve doğanın yeniden canlanmasının simgesi olarak biliniyor. Türkiye başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde baharın gelişi olarak kutlanıyor. Peki, 2026 yılında Nevruz Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 13:06 Güncelleme:
        1

        2026 yılı Nevruz Bayramı’nın tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl baharın gelişini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen Nevruz’da, Türkiye’de geleneksel etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi pek çok Orta Doğu ve Orta Asya ülkesinde de kutlanan bu özel gün, gece ile gündüzün eşitlendiği ekinoks dönemine denk geliyor. Peki, 2026 Nevruz Bayramı hangi gün kutlanacak, ülkemizde hangi gelenekler yaşatılıyor? İşte detaylar haberimizde...

        2

        NEVRUZ NE DEMEK?

        Kelime olarak “Nevruz”, Farsça kökenlidir ve “yeni gün” anlamına gelir. Bu tarih, aynı zamanda gece ile gündüzün eşit olduğu ilkbahar ekinoksuna denk gelir.

        3

        NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

        Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart civarında kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Nevruz, gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksuna denk gelir ve doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve yeni başlangıçları temsil eder.

        Bu bayram; başta Türkiye olmak üzere İran, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’daki birçok toplum tarafından kutlanır. Özellikle Türkiye, İran ve Azerbaycan’da resmi veya geleneksel bayram niteliğindedir.

        4

        2026 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

        Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart günü kutlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılının Nevruz Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor.

        5

        NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ

        Nevruz Bayramı gelenekleri, baharın gelişiyle birlikte yenilenmeyi, bereketi ve arınmayı simgeler. En yaygın geleneklerden biri ateş yakıp üzerinden atlamaktır; bu, kötülüklerden arınma ve yeni yıla temiz bir başlangıç yapma anlamı taşır.

        Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede halk oyunları oynanır, şenlikler düzenlenir, özel yemekler hazırlanır ve aile ziyaretleri yapılır. Genel olarak Nevruz, birlik, umut ve doğanın yeniden canlanışını kutlayan köklü bir bahar bayramıdır.

        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        İlanlar mercek altında
        İlanlar mercek altında
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"