Nevruz Bayramı ne zaman? 2026 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor?
Mart ayının son haftasına yaklaşılırken Nevruz Bayramı tarihi merak ediliyor. Her yıl Mart ayında kutlanan Nevruz, Türk kültüründe baharın gelişi ve doğanın yeniden canlanmasının simgesi olarak biliniyor. Türkiye başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesinde baharın gelişi olarak kutlanıyor. Peki, 2026 yılında Nevruz Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tüm ayrıntılar...
NEVRUZ NE DEMEK?
Kelime olarak “Nevruz”, Farsça kökenlidir ve “yeni gün” anlamına gelir. Bu tarih, aynı zamanda gece ile gündüzün eşit olduğu ilkbahar ekinoksuna denk gelir.
NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?
Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart civarında kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Nevruz, gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksuna denk gelir ve doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve yeni başlangıçları temsil eder.
Bu bayram; başta Türkiye olmak üzere İran, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu’daki birçok toplum tarafından kutlanır. Özellikle Türkiye, İran ve Azerbaycan’da resmi veya geleneksel bayram niteliğindedir.
2026 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart günü kutlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılının Nevruz Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor.
NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ
Nevruz Bayramı gelenekleri, baharın gelişiyle birlikte yenilenmeyi, bereketi ve arınmayı simgeler. En yaygın geleneklerden biri ateş yakıp üzerinden atlamaktır; bu, kötülüklerden arınma ve yeni yıla temiz bir başlangıç yapma anlamı taşır.
Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkede halk oyunları oynanır, şenlikler düzenlenir, özel yemekler hazırlanır ve aile ziyaretleri yapılır. Genel olarak Nevruz, birlik, umut ve doğanın yeniden canlanışını kutlayan köklü bir bahar bayramıdır.