Nevşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Nevşehir'de patates deposunda yükleme yapan Teyfik S., iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce Teyfik S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:52
Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ
AA'daki habere göre olay; Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde meydana geldi. Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S., patates deposunda TIR'a yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
