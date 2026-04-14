        Nevşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan adam hayatını kaybetti

        Nevşehir'de patates deposunda yükleme yapan Teyfik S., iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce Teyfik S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Forkliftin altında can verdi

        Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki soğuk hava deposunda devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre olay; Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde meydana geldi. Beldede bulunan doğal soğuk hava deposunda çalışan 51 yaşındaki Teyfik S., patates deposunda TIR'a yükleme yaptığı sırada iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerce iş makinesinin altından çıkarılan Teyfik S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

