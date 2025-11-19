Habertürk
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

        Nevşehir'de polisin 2 farklı masaj salonuna düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        19.11.2025 - 18:03
        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına operasyon düzenledi.

        Masaj salonlarında zorla çalıştırılan 14 kadın tespit edilirken, aramalarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.N.C., G.K., H.O., H.C. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

