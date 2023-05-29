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Nevşehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
AA

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir-Sulusaray yolunda, E.G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya çarptı.

AA'nın haberine göre, sürücü E.G'nin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri T.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

T.A'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.G, gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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