Nevşehir'de zincirleme kazada:5 kişi yaralandı
Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:19 Güncelleme:
Kaza, saat 18.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana geldi.
Aynı yönde seyir halinde olan Hakan A. idaresindeki otomobil, İbrahim Ö. yönetimindeki otomobil, Okan K. kontrolündeki otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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