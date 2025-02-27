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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

        NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:35
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
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        NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay önce çalışma başlatıldı. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin kargo yoluyla Nevşehir'e gönderilen uyuşturucu satışından elde edilen paraların kripto varlıklar aracılığıyla alındığı tespit etti. 114 personelle, 23 adrese eş zamanla yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı. Aramalarda 1 kilo 200 gram kokain, 360 gram metamfetamin, 93 gram esrar ve 40 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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