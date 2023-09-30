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        Nevşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:31 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:31
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        Nevşehir'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde, buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Avanos-Özkonak yolunun 4. kilometresinde virajı alamayan Murat Y. idaresindeki 01 ARP 959 plakalı buğday yüklü kamyon devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Murat Y. ile beraberindeki Ahmet E. bulundukları yerde sıkıştı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, kontrollerinde Ahmet E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralı sürücü Murat Y. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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