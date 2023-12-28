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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli adliyede

        Nevşehir'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:34
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli adliyede
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        Nevşehir'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 71 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 32'si sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 39'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 26 Aralık'ta Nevşehir merkez, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Adreslerde yapılan aramada 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirilmiş, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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