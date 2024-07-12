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        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde, 11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:37
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        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
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        Nevşehir'in Göreme beldesinde, 11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi.

        Göreme Belediyesi tarafından, Göreme İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele süresinde ara verilen festivalin bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Bölgeyi ziyaret eden turistler için eğlenceli bir etkinlik olduğunu kaydeden Eren, "Kapadokya'nın başkenti Göreme'de farklı ülkelerden ekipleri ağırlıyoruz. Festivale, gelecek yıl daha fazla ülkeden katılım olacak. Festivale ilgiden memnunuz." dedi.

        Turistlerin de izlediği etkinlikte, ekipler yöreleri ve ülkelerine ait oyunları sahneledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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