Nevşehir'in Göreme beldesinde, 11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi.

Göreme Belediyesi tarafından, Göreme İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele süresinde ara verilen festivalin bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden turistler için eğlenceli bir etkinlik olduğunu kaydeden Eren, "Kapadokya'nın başkenti Göreme'de farklı ülkelerden ekipleri ağırlıyoruz. Festivale, gelecek yıl daha fazla ülkeden katılım olacak. Festivale ilgiden memnunuz." dedi.