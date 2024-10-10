Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, NEVÜ'yü ziyaret etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, beraberinde Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal ile rektör Aktekin'i ziyaret etti.

Aktekin, üniversitelerinin sahip olduğu fiziki yapılanma, akademik ve idari kadro ile yürüttükleri faaliyetleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Çalışanların haklarının korunmasına yönelik önemli bir misyonu üstlenen sendikaları ve kamu yararını gözeten tüm sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydeden Aktekin, bu kapsamda üniversite personelinin özlük ve sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik de çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.