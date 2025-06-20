Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Nevşehir'de polis tarafından bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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