Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Nevşehir'de polis tarafından bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de polis tarafından bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

        Denetlemede R.Ç'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız toplu tabanca ele geçirdi.

        Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Nevşehir Valisi Fidan, karne dağıtım törenine katıldı
        Nevşehir Valisi Fidan, karne dağıtım törenine katıldı
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 zanlı...
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 26 zanlı...
        NEVÜ öğrencilerinin eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu
        NEVÜ öğrencilerinin eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu
        Nevşehir'de klasik otomobil festivali düzenlenecek
        Nevşehir'de klasik otomobil festivali düzenlenecek
        Nevşehir'de balkondan düşen genç ağır yaralandı
        Nevşehir'de balkondan düşen genç ağır yaralandı
        Nevşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı