Barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacı Barajı’na ailesi ile birlikte pikniğe gelen Adem Avut abisi ile birlikte serinlemek amacıyla baraja girdi. Baraja girmesinin ardından kısa süre içerisinde gözden kaybolan 25 yaşındaki Adem Avut’u AFAD ve jandarma ekipleri gün boyunca barajda aradı. Akşam saatlerinde AFAD ve balık adam tarafından yapılan arama çalışmaları sonrasında 25 yaşındaki Adem Avut’un cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği Adem Avut’un cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Avut’un hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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