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        Haberler Gündem Güvenlik Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

        Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 02:00 Güncelleme:
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        19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı.

        Soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

        Dolandırıcılık şebekesini deşifre edilmesinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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        DHA'nın haberine göre adreslere yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, daha sonra Nevşehir'e getirildi.

        Dolandırıcıların, elde edilen paraları ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları, ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de saptandı.

        GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

        41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklandı. 12'si adli kontrol şartı uygulanarak 24 şüpheli serbest bırakıldı.

        4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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