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        Haberler Spor Basketbol NBA New Orleans Pelicans'ta 2 sakatlık birden! - Basketbol Haberleri

        New Orleans Pelicans'ta 2 sakatlık birden!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson ve CJ McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:00
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        Pelicans'ta 2 sakatlık birden!
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        Pelicans'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta Minnesota Timberwolves ile oynanan maçta düştükten sonra sırt kemiğinde ezilme meydana gelen Williamson ile 23 Mart'ta Detroit Pistons deplasmanında sakatlanan ve sağ ayak kemiğinde ezilme tespit edilen McCollum sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

        New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson bu sezon 30 maçta 24,6 sayı ve 7,2 ribaunt, CJ McCollum da 56 maçta 21,1 sayı ortalamayla mücadele etti.

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