New York borsası düşüşle açıldı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

New York borsası düşüşle açıldı 

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı 
AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 50 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,15 azalarak 31.827,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 3.878,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 düşüşle 11.384,87 puana indi.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler devam ederken, ABD'de pay piyasaları güne negatif başlangıç yaptı.

First Republic Bank hisseleri, bankacılık krizi kaygılarıyla yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu. Söz konusu likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazelerken, bankanın hisseleri duyurunun ardından yüzde 40'a yakın değer kazandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca, Kanada'da bankacılık otoritesi, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Kanada'daki varlıklarının kalıcı kontrolünü ele aldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklenenden fazla azaldı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta eksi 23,2 değerini alırken, sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de konut başlangıçları ise şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon 450 bine yükselerek beklentileri aştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yabancı yatırımcı 53.5 milyon dolarlık hisse sattı
BORSA Yabancı yatırımcı 53.5 milyon dolarlık hisse sattı
Asya borsaları satıcılı seyretti 
BORSA Asya borsaları satıcılı seyretti 
Avrupa borsalarında yükseliş
BORSA Avrupa borsalarında yükseliş
Nasdaq, Yandex'i kottan çıkarıyor
BORSA Nasdaq, Yandex'i kottan çıkarıyor
Borsa güne yükselişle başladı 
BORSA Borsa güne yükselişle başladı 
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
New York borsası düşüşle açıldı 
BORSA New York borsası düşüşle açıldı 
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
BORSA Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Asya borsaları alıcılı seyretti 
BORSA Asya borsaları alıcılı seyretti 
Borsa güne yükselişle başladı 
BORSA Borsa güne yükselişle başladı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.