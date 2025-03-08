New York borsasında Powell rüzgarı

New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artarak 42.801,47 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.770,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 18.196,22 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara uygulamaya başladığı tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıyan Trump, Kanada'ya yönelik yeni tarife tehditlerinde bulundu.

Kanada'nın kereste ve süt ürünlerine yüksek gümrük vergileri uyguladığını belirten Trump, ülkeye karşılıklı tarife uygulayabileceklerinin sinyalini verdi.

REKLAM

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını, yatırımcıları ise temkinli bir duruş sergilemeye sevk ettiğini belirtti.

Trump'ın tarifelerinin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler sürerken, Fed Başkanı Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.

Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

POWELL: 'ACELE ETMEMİZE GEREK YOK'

Powell, "Özellikle de ticaret politikasında yakın zamanda gelişmeler yaşanmış olsa da değişiklikler ve bunların olası etkileri konusundaki belirsizlik yüksek olmaya devam ediyor. Acele etmemize gerek yok ve daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız" ifadesini kullandı.

Fed Başkanı Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, artan enflasyon risklerini gerekçe göstererek, Bankanın faiz oranlarını bir süre daha sabit tutmasının uygun olabileceğini belirtti.

REKLAM

Makroekonomik veri tarafında ise yatırımcıların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verileri, şubat ayında istihdam artışının beklenenden az olduğunu ortaya koydu.