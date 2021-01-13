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New York City Belediyesi, Donald Trump ile iş sözleşmelerini feshedecek

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi basması sonrasında belediyenin Başkan Trump ile iş sözleşmelerini feshedeceğini duyurdu.

New York City Belediyesi, Donald Trump ile iş sözleşmelerini feshedecek
HABERTURK.COM

Trump şirketleri, belediyeyle anlaşmalı olarak Central Park'taki iki buz pateni pisti ve bir atlıkarıncanın yanı sıra Bronx'taki bir golf sahasını işletiyor.

De Blasio, Trump şirketlerinin bu işletmelerden yılda yaklaşık 17 milyon dolar kar elde ettiğini söyledi.

Deutsche Bank ve Signature Bank, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre binasını basmasının ardından gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar vermişti.

Trump'ın destekçilerinin geçen hafta başkent Washington DC'deki Kongre binasını basmasından sonra golf takvimindeki en prestijli dört turnuvadan biri kabul edilen PGA Şampiyonası'nda da Donald Trump'a ait hiçbir golf sahası kullanılmayacağı açıklanmıştı.

6 OCAK’TA NE OLDU?

ABD, 6 Ocak günü başkent Washington'da 45. Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla sarsılmıştı. Trump destekçileri 46. Başkan Joe Biden'ın başkanlığının tescillendiği sırada oturumu basmıştı.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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