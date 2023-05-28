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New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

New York'ta bulunan Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran Recep Akbıyık, 26 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Akbıyık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

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AA / HABERTURK.COM
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    ABD'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Akbıyık, bugün yerel saatle 20.30 civarında New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Yeminli tercüman aracılığıyla kendisine yöneltilen "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlamalarının yüzüne okunduğu Akbıyık hakkında hakim, denetimli serbestlik kararı verdi.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Hakim, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi. Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    OLAYDAN 4 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI

    New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

      

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

      

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    TÜRKEVİ'NİN CAMLARINA ZARAR VERMİŞTİ

    Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, 22 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'den, New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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