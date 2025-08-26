Habertürk
        Newcastle United: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU (Liverpool 90+10'da 3 puana uzandı) - Futbol Haberleri

        Newcastle United: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Newcastle United sahasında Liverpool'u ağırladı. Son şampiyon, son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 00:10 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:22
        Liverpool 90+10'da 3 puana uzandı!
        İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde son şampiyon Liverpool, Newcastle United deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

        90+10'DA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ryan Gravenberch, 46'da Hugo Ekitike ve 90+10'da ise Rio Ngumoha kaydetti. Newcastle'ın golleri ise 57. dakikada Bruno Guimaraes ve 88'de William Osula'dan geldi.

        NGUMOHA GOLÜ ATTI TARİHE GEÇTİ!

        Liverpool'un 2008'li yıldız adayı, Premier Lig tarihinde 16 yaş 361 günle gol atan en genç 4. futbolcu oldu.

        Ayrıca ev sahibi ekipte Anthony Gordon 45+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Liverpool 6 puana yükseldi. Newcastle ise 1 puanda kaldı.

        Ligin 3. haftasında Liverpool sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Newcastle ise Leeds United deplasmanına konuk olacak.

