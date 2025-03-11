Neymar, Barcelona'ya dönmek istiyor!

Geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Santos'un yolunu tutan Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönmek için çalışmalara başladı.

El Nacional'da yer alan habere göre; Neymar, Barcelona'ya geri dönebilmek için gece hayatı dahil olmak üzere tüm yaşam tarzını değiştirmeye hazır.

Haberin devamında, Brezilyalı süperstar, yaz transfer döneminde Katalan ekibine dönüşünü garanti altına almak için sadece yeşil sahalara odaklanacağını ve sosyal hayatını kökten değiştireceğine dair Barcelona'ya söz verdiği yazıldı.