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        Haberler Spor Transfer Neymar'ın yeni adresi resmen belli oldu! - Futbol Haberleri

        Neymar'ın yeni adresi resmen belli oldu!

        Brezilya ekiplerinden Santos, yıldız futbolcu Neymar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:49
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        Neymar'ın yeni adresi resmen belli oldu!
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        Al Hilal ile sözleşmesini fesheden Neymar'ın yeni takımı resmen belli oldu.

        Brezilya ekiplerinden Santos Neymar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        KARİYERİ

        Futbola Santos alt yapısında başlayan ve sonrasında Barcelona, PSG ve son olarak Al-Hilal formalarını giyen Neymar; kulüp düzeyinde bugüne dek 591 maçta görev yaparken 360 gol - 220 asistlik performans sergiledi.

        Brezilya Milli Takımı formasını da 128 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, milli forma altında 79 kez gol sevinci yaşadı ve 59 da asist üretti.

        SANTOS TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

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