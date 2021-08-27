Kripto para piyasasında Bitcoin'in 50.000 dolar civarındaki hareketi takip edilirken özellikle son 2 ayda yatırımcı ve koleksiyoncular NFT'lere (non-fungible token/takas edilemeyen token) adeta hücum etmeye başladı.

NFT veri sitesi nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre son 1 ayda 896 milyon dolarlık rekor seviyede NFT satışı yapıldı.

Söz konusu platformda aylık ve haftalık kümülatif satış verileri yayımlanıyor. Buna göre aylık toplam satış 27 Haziran'da 56 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam 27 Temmuz'da ise bu rakam 202 milyon dolara çıktı. Bu veriler NFT satışlarının son 1 ayda yüzde 343, son 2 ayda ise yüzde 1500 yükseldiği anlamına geliyor.

İLK SATIŞI 4 YIL ÖNCE YAPILDI

Son 1 ayda en çok satışı yapılan NFT CryptoPunks projesi kapsamında yaratılan aşağıdaki görsel oldu. Bugüne kadar 10 kişinin sahibi olduğu bu 'eserin' toplam satış geliri 5.5 milyon doları buldu. Görsel ilk olarak 4 yıl önce 2.5 Ethereum karşılığında satılmıştı. O dönem bu miktar 1935 dolara denk geliyordu. Görselin son satışı ise 27 gün önce gerçekleşti. Yeni sahibi, bu NFT için 2.250 Ethereum ödedi. Söz konusu günde 2.250 Ethereum yaklaşık 5.5 milyon dolardı.

NFT'nin değeri böylece 4 yılda 2842 katına çıkmış oldu:

10.000 KÜÇÜK 'PUNK'

CyberPunks projesi, koleksiyonluk kripto sanat eserlerinden oluşuyor ve Ethereum blockchaini üzerinde NFT'lerle temsil ediliyor. Her biri benzersiz özelliklere sahip 10.000 küçük, 8 bit tarzında "punk"lardan oluşuyor. Ünlü ilk NFT projelerinden biri olmasıyla birçok kripto sanatçısına, hatta dijital koleksiyonluklar için ERC-721 token standardının geliştirilmesine de ilham verdi.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.