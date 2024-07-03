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        Haberler Spor Transfer Nicola Zaniolo, Atalanta'da! İşte detaylar... - Futbol Haberleri

        Nicola Zaniolo, Atalanta'da! İşte detaylar...

        Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralanması için Galatasaray'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

        Giriş: 03.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:21
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        Zaniolo, Atalanta'da!
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        Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aston Villa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni durağı belli oldu.

        Atalanta, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralanması için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

        Bergamo ekibi sarı-kırmızılılara bu transfer için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Zaniolo, Atalanta ile maçların %60'ında oynaması halinde 17 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

        Zaniolo, çocuğunun annesinin Türkiye'de yaşamaya sıcak bakmaması nedeniyle Galatasaray'a dönmeyeceğini iletti.

        20 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİR

        Galatasaray, Atalanta'nın şartlara bağlı satın alma teklifinin 20 milyon Euro'ya gelmesiyle bu transfere onay verdi.

        Galatasaray, 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

        İtalyan yıldız, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetti.

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