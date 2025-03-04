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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Nicolas Anelka'dan Fenerbahçe sözleri!

        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka, EuroLeague'deki Paris Basket-Fenerbahçe maçını yerinden izledi. Eski futbolcu, mücadelenin ardından kulüp televizyonuna konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:28
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        Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Paris Basketball ile karşılaştığı mücadeleyi yerinden takip eden Nicolas Anelka, sarı-lacivertli ekibin televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Anelka, "İyiyim. Futbolu bitirdim. Ailemle ilgileniyorum. Her şey yolunda. Mutluyum." diye konuştu.

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        "FENERBAHÇE İYİ OYNUYOR"

        Fenerbahçe ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışı için görüşünü aktaran Anelka, "Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. İyi bir hocanız var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder. Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın, belki de sezon sonunda şampiyon olurlar." sözlerini sarf etti.

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        TARAFTARA MESAJI

        Son olarak taraftara mesajı sorulan Anelka, "Türkiye'deki taraftarları hala çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarını. Onları çok özledim. Umarım en yakın zamanda Türkiye'de görüşürüz." yanıtını verdi.

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