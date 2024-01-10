Nicole Kidman o geceyi anlattı:  Aklımdan 'Aşkımı bulmalıyım' düşüncesi geçti

Nicole Kidman, O sırada bir daha böyle bir ödül kazanırsa tam 24 saat boyunca yatmayacağını da düşündü.

Nicole Kidman, aklından geçenleri de şöyle ifade etti: Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı. Gece yarısından önce yatağa girmiştim.

Nicole Kidman, aslında ne kadar karmaşık duygular içinde olduğunu o gece teşekkür konuşması yaparken de ifade etmişti. Teşekkür konuşmasında "Russel Crowe bana ağlamamamı söyledi ama şimdi ağlıyorum" diyen Kidman, hemen ardından da oradan ayrılmak istedi.

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"Ben zaten bir parti kızı değilim" diye konuşan Nicole Kidman, o gece düzenlenen geleneksel Vanity Fair partisine katılmaya da hiç gönüllü değildi. Ama sonunda yine de elinde Oscar ödülüyle partinin yolunu tuttu.

Nicole Kidman, o anlarda yani elinde Oscar ödülüyle partiye gittiğinde de çok duygulu ve çok heyecanlı hissettiğini aktardı. Fakat daha sonra bunaldı ve bu durumdan hiç hoşlanmadı. Kidman, aklından da "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" düşüncesini geçirdiğini ifade etti.