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Niğde'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

AA

Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana-Pozantı-Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı

niğde

Alınan bilgiye göre, Kamil Canbulat'ın kullandığı kamyonet, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Mahallesi yakınlarında önce Gökhan Uyanık yönetimindeki kamyonete ardından da Ali Kılınç idaresindeki motosiklet yüklü traktöre çarptı.

Kazada, sürücüler Canbulat ve Kılınç ile yolcu konumundaki Seyfi Canbulat, Evrim Canbulat, Nazlı Canbulat yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ile Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana-Pozantı-Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

 

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