Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Niğde'de hemzemin geçitte göz göre göre gelen ölüm

Habertürk, Niğde’nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte gece yarısı yaşanan ve izleyenlerde, “göre göre” gelen kaza ve ölüm nedeniyle dehşet etkisi yaratan kayıtlara ulaştı. Sürücü; bariyeri parçalayarak hemzemin geçite giriyor ve bu sırada hızla gelen tren otomobile çarpıyor. Otomobil savruluyor. Feci kazada bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de ağır yaralanıyor. Habertürk'ten Olay Aydilek'in haberi...

Niğde

Niğde’nin Bor ilçesinde gece saatlerinde yine bir hemzemin geçit kazası yaşandı. Bariyeri, bekçisi, ışığı, sesli uyarı sistemi ve kamerası olan hemzemin geçitte yaşanan kazanın adeta “geliyorum” diyen görüntüleri ortaya çıktı.

 

Görüntülere göre sürücü, hemzemin geçite hızla yaklaşıyor ve bariyeri parçalayarak karşı tarafa geçiyor. Bu sırada yük treni hızla yaklaşıyor ve otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruluyor. Kazada, otomobil içinde yer alan bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de ağır yaralanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Medya patronu Fatih Oflaz'ın davasında son karar: 18 yıl 9 ay
GÜNDEMMedya patronunun davasında son karar
ÖSYM sınav takvimi 2020! YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman? İşte tüm sınav tarihleri
GÜNDEMÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu
4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü
GÜNDEM4 aylık eşini kazakla öldürdü!
Üvey anne dehşeti yaşatmıştı! 3 yaşındaki Nurcan'dan haber var- HABERLER
GÜNDEMÜvey anne dehşeti yaşatmıştı! 3 yaşındaki Nurcan'dan ...
Hava durumu 18 Kasım 2019 - Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
Son dakika... Otogarda dehşet! Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü! - Haberler
GÜNDEMElektronik bilet kavgası! Otogarda dehşet!
"Gündüz İSPARK, akşam biz!" İstanbul sokaklarından tekrar ortaya çıktılar- HABERLER
GÜNDEM"Gündüz İSPARK, akşam biz!" İstanbul sokaklarından ...
Ankara'da vize operasyonu! 26 şirket hakkında 35 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da vize operasyonu! 26 şirkette 35 gözaltı
AK Parti'nin üye sayısı 10 milyonu geçti
GÜNDEMAK Parti'nin üye sayısı 10 milyonu geçti
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X