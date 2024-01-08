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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Niğde'de kargo patladı! 4 PTT çalışanı zehirlendi!

        Niğde'de kargo patladı! 4 PTT çalışanı zehirlendi!

        Niğde'de, PTT kargoda çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşte ilginç olayın detayları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:54
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        Niğde'de kargo patladı! 4 PTT çalışanı zehirlendi!
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        Niğde'de, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo Şubesi'nde yaşanan olay, edinilen bilgilere göre şöyle meydana geldi.

        ZİRAİ İLAÇ YÜKLÜ KARGO DÜŞÜP PATLADI

        İHA'da yer alan habere göre kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

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        Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

        4 ÇALIŞAN TEDAVİYE ALINDI

        4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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