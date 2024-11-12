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        Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi

        Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında okul ve kurum müdürleri bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:56
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        Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi
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        Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında okul ve kurum müdürleri bilgilendirildi.

        Vali Cahit Çelik, Valilik, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

        Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla başarıya ulaşamayacağına işaret eden Çelik, eğitim camiasına önemli görev düştüğüne dikkati çekti.

        Sınıf ve rehber öğretmenlerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Rehber öğretmenlerimizin aracılığıyla öğrencilerimizin bilinçlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, uyuşturucu tehlikesine karşı gençlerimizin farkındalığını artıracaktır. Rehber öğretmenimizin öğrencilerin sorunlarını dinlemesi, onlara destek olması ve uyuşturucu tehlikesinden uzak durmaları için doğru yönlendirmeler yapması, bu süreçte hayati öneme sahiptir. Bu bilinçlendirme faaliyetleri, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için güçlü bir toplumsal kalkan işlevi görecektir."

        Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız da tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının gençlerin özgürlüğünü kısıtladığını aktardı.

        Beden, ruh ve akıl sağlığının bir bütün olduğunu vurgulayan Yıldız, "Gençlerimize türü ne olursa olsun bağımlılıklar özendiriliyor, bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. Parlak yaşamlar, gençler için rol model olarak gösteriliyor. İnsanı bağımlılıklara sürükleyen ruhsal boşlukları doldurmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, bağımlıkla mücadele konusunda sunum yapıldı.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum ve okul müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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