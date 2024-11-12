Niğde'de bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi

Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı" kapsamında okul ve kurum müdürleri bilgilendirildi.

Vali Cahit Çelik, Valilik, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla başarıya ulaşamayacağına işaret eden Çelik, eğitim camiasına önemli görev düştüğüne dikkati çekti.

Sınıf ve rehber öğretmenlerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Rehber öğretmenlerimizin aracılığıyla öğrencilerimizin bilinçlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, uyuşturucu tehlikesine karşı gençlerimizin farkındalığını artıracaktır. Rehber öğretmenimizin öğrencilerin sorunlarını dinlemesi, onlara destek olması ve uyuşturucu tehlikesinden uzak durmaları için doğru yönlendirmeler yapması, bu süreçte hayati öneme sahiptir. Bu bilinçlendirme faaliyetleri, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için güçlü bir toplumsal kalkan işlevi görecektir." Niğde Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız da tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının gençlerin özgürlüğünü kısıtladığını aktardı.