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        Niğde Valiliğinden "sıcak hava" uyarısı

        Niğde Valiliği, 24-29 Haziran arasında 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:09
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        Niğde Valiliğinden "sıcak hava" uyarısı
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        Niğde Valiliği, 24-29 Haziran arasında 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, kentte bugün saat 11.00'den itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması ve 31 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

        Hava sıcaklıklarının 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 16.00'ya kadar geçerli olacağı vurgulanan açıklamada, "Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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