Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Niğde Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Niğde Belediyesini hangi parti kazandı ve Niğde Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Niğde yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:30 facebook

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