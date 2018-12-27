Niğde’de okullar tatil edildi mi? Niğde Valiliği'nden gelen açıklama öğrencileri ve velileri sevindirdi. Öğrenciler kar tatilinin keyfini çıkaracak. Valilik resmen açıkladı.

NİĞDE'DE OKULLAR KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ Mİ?

Niğde il genelinde okullar kar nedeniyle tatil edildi. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.12.2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi. Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

— T.C. Niğde Valiliği (@NigdeValiligi) December 27, 2018

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