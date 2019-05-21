Nihal Olçok kimdir soruları merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybeden AK Parti reklam danışmanı eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok en çok aranılan isimlerden biri oldu.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çalışan, özellikle AK Parti’nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok’un eşidir.

Nihal Olçok, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybetmişti.