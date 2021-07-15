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Nihal Yalçın nereli? Nihal Yalçın kaç yaşında ve kimdir? Nihal Yalçın sevgilisi kim?

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NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen 40 yaşındaki Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

NİHAL YALÇIN DİSKO KRALI TİPLEMELERİ

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. Programda yarattığı tiplemelerin bazıları:

Nahide Ekengil: Türk elektronik-pop müzik şarkıcısı. "Sahibinin Sesi" adında bir elektro-pop şarkısı vardır. 12 yıl önce "Alamazsın Sen Beni" adında halk müziği tarzında bir şarkı yaptığı ortaya çıkmıştır. "Pilates" adında bir elektro-pop şarkısı ve bu şarkının türküsü versiyonu da vardır. Kendinden küçük bir kız kardeşi vardır.
Ayla Tanyürek: İsme göre renk analizi yapmaktadır.
Fahriye Soykır: Türk dizi oyuncusudur. Adana'da çekilen Ayrık Otu adlı dizide oynamıştır. Dizi 13 bölüm stok çekilmiş ancak yayınlanmamıştır.
Şahane Çancı: Hayvan hakları savunucusudur. Kürk kullanımına dikkat çekmek için imitasyon deri kullanmaktadır. "Ayırdı Zor" adında bir albüm de yapmıştır. Prensipte estetik operasyonlara karşıdır.
2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirmiştir.

NİHAL YALÇIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Başlık Rol Notlar Format
2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Bacı Zeyno Film
2007 Şöhret Okulu Sirvan Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu Bölüm Oyuncusu 1. Sezon
2009 Ay Lav Yu Rukiye Film
Kış Masalı Figen Dizi
Güldünya Konuk Oyuncu
Hayatın Tuzu Süheyla Film
Avrupa Yakası Meryem 6. Sezon Dizi
2010 Cümbür Cemaat Aile Rahime Yıldız
2012 Kurtuluş Son Durak Goncagül Film
2012-2013 Yalan Dünya Açılay Tan 1-2. Sezon Dizi
2012 Berlin Kaplanı Elvan Film
2012 Yeraltı Türkan Film
2012 Araf Derya Film
2015 Beş Kardeş Canan Dizi
2017 Yol Ayrımı Film

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