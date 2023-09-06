Haberler Televizyon Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya biyografisi

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nihat Altınkaya biyografisi Survivor 2024 heyecanı şimdiden başlamış durumda. Önümüzdeki yıl da All-Star formatında izleyicilerin karşısına çıkacak fenomen eğlence programının ilk yarışmacısı belli oldu ve o isim sevilen oyuncu Nihat Altınkaya oldu. İşte, Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının cevaplarına ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:54 facebook

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Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2024'ün ilk yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı, 2012'de Survivor'u kazanma başarısı gösteren ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın 2024'de de yarışacağını paylaştı. İşte, Survivor All-Star'ın ilk yarışmacısı olan Altınkaya'nın hayat hikayesinden satırbaşları...

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NİHAT ALTINKAYA KİMDİR? Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te aldı. İki kız kardeşi olan Altınkaya'nın annesi banka memuresi, babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynayan sporcu, 17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınan Altınkaya, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldıktan sonra Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer aldı.