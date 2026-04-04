Nihat Altınkaya MSB'nin klibinde oynadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-MSÜ tercih sürecinin 24 Nisan'da son bulacağını hatırlatan özel bir video klip hazırlandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından, oyuncu Nihat Altınkaya'nın askeri üniforma ile yer aldığı, Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığınca hazırlanan video klip paylaşıldı.

Paylaşımda şu bilgilere yer verildi:Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-MSÜ tercih süreci devam ediyor. Son gün 24 Nisan. Vatanına hizmet etmek, güçlü bir geleceğe adım atmak için sen de bu onurlu yolculukta yerini al. Tercih işlemlerinizi 24 Nisan 2026 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

Öte yandan videoda tercih yapacak adaylara seslenen Altınkaya, "Bazı yollar seçilmez. Bazı yollar insanın içine doğar. Bu üniforma bir güç değil, bir sorumluluk. Bir gün bu ülke sana ihtiyaç duyduğunda burada olacak mısın? Burada alkış yok, bahane yok, geri adım yok. Sadece görev var." ifadelerini kullandı.