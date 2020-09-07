Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? soruları gündemde. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra bazı sosyal medya kullanıcıları Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu Instagram hesabı üzerinden iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Ardından Nihat Hatipoğlu da Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. So açıklama ise Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan geldi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ve yapılan açıklamalar haberimizde...

NİHAT HATİPOĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Nihat Hatipoğlu, 25 Ağustos akşamı resmi Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Hatipoğlu “Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, ünlü ilahiyatçının yoğun bakımda olduğu iddialarını da yalanladı.

— Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 25, 2020

NİHAT HATİPOĞLU'NUN SON SAĞLIK DURUMU

Nihat Hatipoğlu'nun doktoru Ersin Günay, ünlü ilahiyatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.