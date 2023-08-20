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        Haberler Gündem Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne?

        Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne?

        Gelen bilgilere göre İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı. Ramazan aylarında yaptığı programlarla tanınan Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme geldi. Peki, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 12:25
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        İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Hatipoğlu’nun sevenleri arama motorlarında: “Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne?” sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamalar…

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        NİHAT HATİPOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

        Nihat Hatipoğlu'nun aniden hastaneye kaldırılmasıyla ilgili sosyal medyadan: "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz." açıklaması yapılmıştı.

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        NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

        İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Hatipoğlu, resmi sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

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        Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: "Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun, şimdi iyiyim. Arayan, oya eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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