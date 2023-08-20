Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı ne?

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Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: "Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun, şimdi iyiyim. Arayan, oya eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."